Escola SESI Amapá abre processo seletivo para oferta de bolsas de estudo

Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho da Escola SESI, com oferta de 32 bolsas de estudo integrais para o ano letivo de 2022. Podem participar estudantes do 6° ao 9°ano do Ensino Fundamental e da 1ª Série do Novo Ensino Médio. Há também previsão de vagas para Pessoas com Deficiência. O processo é direcionado para alunos egressos de escolas públicas, bolsistas de escolas particulares regularmente matriculados no ano letivo de 2021, bem como aos que já estudam na Escola SESI Visconde Mauá.

As inscrições acontecerão no período de 9 a 29 de novembro de 2021, por meio do site www.ap.sesi.org.br. Os candidatos serão selecionados por meio de uma prova contendo 30 questões distribuídas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Os testes serão realizados presencialmente, obedecendo as orientações que constam nos decretos municipais e estaduais quanto ao enfrentamento à pandemia da COVID-19, nas dependências da Escola SESI, no dia 1º de dezembro, das 9h às 12h.

O resultado preliminar está previsto para ser publicado em 2 de dezembro, a partir das 12h. A publicação do resultado final deverá ser divulgada no dia 3 de dezembro. Para mais informações, entrar em contato com a secretaria escolar, por meio do número 3084-8920 ou 98409-8042 (WhatsApp).

Os editais com todas as informações dos processos seletivos podem ser acessados no site do SESI Amapá, na área Vestibulinho.

