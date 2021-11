Fórum Hermanitos de Empregabilidade para Migrantes e Refugiados venezuelanos acontece nesta quinta

Sensibilizar empresários sobre a importância de contratar refugiados e migrantes venezuelanos visando a captação de vagas e ampliando as oportunidades para venezuelanos em Manaus é uma das missões da Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, que realizará nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, das 8h às 14h, o 1º Fórum Hermanitos de Empregabilidade para Refugiados e Migrantes: Inovação em RH, Responsabilidade Social e Ambiente Multicultural.

A ação inédita será feita em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e ocorrerá no Novotel Manaus, localizado na Av. Mandii nº 04 – Distrito Industrial I.

O evento é gratuito e voltado para RH de empresas, empresários locais e representantes do setor empresarial, com o principal objetivo de esclarecer dúvidas e incentivar a contratação de profissionais venezuelanos no mercado de trabalho.

De acordo com o diretor do Hermanitos, Tulio Duarte, no fórum haverá debates sobre legislação (CLTB), natureza jurídica dos contratos e inovação para as empresas e RHs (Recursos Humanos) diante da contratação de refugiados e migrantes.

“Além disso, vamos debater sobre diversidade multicultural e diversos assuntos importantes para que os empresários tirem dúvidas sobre empregabilidade de migrantes e refugiados venezuelanos”, declara Tulio.

Sobre o Hermanitos

A Organização tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida dos imigrantes e refugiados venezuelanos em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado