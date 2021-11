Skatista amapaense faz vaquinha para participar do Campeonato Nacional na Bahia

Rickson Teles, de 16 anos, ficou em primeiro lugar na seletiva do Norte, que aconteceu no Pará.

Classificado em primeiro lugar na categoria iniciante, o atleta amapaense Rickson Teles, de 16 anos, mobiliza uma campanha de arrecadação de recursos para representar a região Norte no Campeonato Nacional de Skate Street, que será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Salvador (BA).

Com apoio da família e amigos, o jovem mobiliza uma vaquinha para reunir cerca de R$ 4 mil. O valor será utilizado para custear as passagens, hospedagem e alimentação de Rick (como é conhecido) e do preparador físico e técnico, Wedestron Carvalho.

“O que me motiva a seguir o sonho de me tornar um skatista profissional é o apoio da família e dos amigos. Quero representar o Amapá e o Brasil em competições nacionais e internacionais”, declarou o atleta.

Teles destaca que pretende viajar o quando antes para se adaptar a pista e os obstáculos onde acontecerá a competição. O atleta também precisa comprar novos equipamentos, assim evitar acidentes ou transtornos ao longo da disputa.

As contribuições em dinheiro podem ser feitas através do pix: 056.359.883-45

Seletiva

Há três anos de dedicação ao esporte, Rickson Teles já alcançou o mais alto lugar no pódio. O jovem ficou em primeiro lugar (categoria iniciante) na seletiva do Norte, que aconteceu nos dias 13 e 14 de novembro, em Belém (PA).

Ele viajou por conta própria junto a delegação amapaense de skate, que contou com mais três atletas. Além da vaga na competição nacional, Rick trouxe a esperança de um crescimento da cena do skate street amapaense.

Assessoria de comunicação

Jorge Abreu

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado