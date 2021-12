Escritor lança ficção que se passa durante a Guerra do Contestado

Livro conta a história de um grupo de produtores de erva-mate que encontra a lança que perfurou Jesus

Escrito pelo jornalista Thiago Meister Carneiro, o livro Era Uma Vez no Contestado conta uma história de fé e esperança que se passa durante um dos conflitos mais sangrentos do Brasil: a Guerra do Contestado, que envolveu as províncias de Santa Catarina, Paraná e o governo brasileiro.

Em cenários vindos diretamente dos filmes de faroeste, com cenas de ação inspiradas em Quentin Tarantino e repleto de personagens fantásticos (como um lobisomem e um rapaz que nasceu só com uma cor), o livro é uma aventura sobre um pequeno grupo de produtores de erva-mate que se depara com uma relíquia da época de Jesus Cristo: a lança que o perfurou enquanto crucificado.

Com esse objeto em mãos, eles precisam enfrentar um capitão do exército brasileiro que se aliou ao maior mal que a Humanidade já conheceu.

O AUTOR

Thiago Meister Carneiro tem 39 anos e é Jornalista com Especialização em Estudos Linguísticos e Literários. Atualmente mora em Guarapuava, no Paraná.

Morou em Canoinhas-SC, onde entrou em contato com a história da Guerra do Contestado, e se apaixonou pelo assunto.

Também é autor dos livros “O Escritor da Pestana Caída”, “A História (quase) Definitiva de Monty Python” e “As Origens da Família Addams”.

SERVIÇO:

Contatos do autor: [email protected] – (42) 984346595

Como adquirir o livro: https://loja.uiclap.com/titulo/ua12864/

