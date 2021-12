Motoristas enfrentam tráfego intenso na rodovia dos Imigrantes

nformações são do boletim da concessionária Ecovias

Na manhã desta segunda feira (27), o tráfego estava intenso no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 56 ao km 46, devido ao alto fluxo de veículos. As informações são do boletim da concessionária Ecovias, divulgado às 8h10.

A chegada na capital também tinha lentidão pela Via Anchieta, do km 12 ao km 10, por causa do grande volume de veículos.

O tempo está bom e a visibilidade é boa nos trechos de concessão, de acordo com a concessionária. Caminhões e carretas com destino à capital paulista devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta para continuar a viagem.

O Sistema Anchieta Imigrantes (SAI) está em Operação Normal 5X5, ou seja, o motorista utiliza a pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral, enquanto a subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.

Natal

A Ecovias informou que, desde as 0h de terça-feira (21), quando começou a contagem, mais de 425 mil veículos desceram o trecho de serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 330 mil veículos. Entre 7h e 8h, desceram mais de 4,4 mil veículos e subiram mais de 3,6 mil veículos.

Bandeirantes-Anhanguera

Nas rodovias Bandeirantes e Anhanguera, que ligam a capital a cidades do interior, o tráfego está normal, de acordo com informações da concessionária AutoBan. Há apenas dois pontos com obras, um em Cajamar e outro em Jundiaí.

