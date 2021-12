Parques de diversões, cinema e espaços “instagramáveis” são opções de diversão na Zona Norte de Manaus

Além das festas, o fim de ano traz também um período muito desejado pelas crianças: as férias. Durante a época é comum que as famílias procurem opções para se divertirem. O Shopping Manaus ViaNorte possui várias atrações que garantem brincadeiras, espaços interativos e muita diversão.

Os parques de diversões são sempre uma ótima opção para toda a família e o centro de compras tem em seu espaço o maior parque coberto da Região Norte, o FunPark. O local possui atrações que, além de brincadeiras, exaltam também a cultura e a fauna amazônica. São mais de 60 opções em seus mais de cinco mil metros quadrados.

O shopping oferece também a opção de parques indoor como o Puppy Play, com brinquedos e videogames. Outras atrações internas que o centro de compras possui é uma área de trampolins interligados, onde toda a família pode se divertir, o espaço interativo Pic Place, com cenários especiais e “intagramáveis” que rendem fotos divertidas, e o Clube da Criança com brinquedos e monitores promovendo brincadeiras. Tem ainda o Cine Araújo com variedade de filmes para toda a família.

Para quem gosta de aventura, há a pista de kart, localizada na área externa do centro de compras. A “Speed Kart Pro” é considerada a maior da cidade e tem 12 karts disponíveis para corrida com duas opções de pista. Os agendamentos de atividades em grupo devem ser feitos através do telefone (92) 99199-1038.

“Nós esperamos sempre que a vinda do cliente ao shopping seja repleta de opções. Por isso, temos desde atividades para o público infantil, até possibilidades para os adultos, com diferentes opções de compras, variedade de estabelecimentos e promoções”, conta a gerente de marketing do Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini.

*Última semana de 2021*

Para os últimos dias do ano, as lojas do Manaus ViaNorte estão com promoções especiais que chegam a até 50% de desconto. O centro de compras terá também horário de funcionamento diferenciado na véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro, com início das operações às 9h e encerramento às 18h. Já no dia 1º de janeiro, o funcionamento das lojas será facultativo.

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, uma das mais importantes empresas do setor, o Shopping Manaus ViaNorte segue as novas normas orientadas pelo Grupo, sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. Saúde é prioridade e o Grupo Saphyr e todos os seus empreendimentos estão comprometidos com a sociedade para vencer a covid-19.

