Velório de Elza Soares acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Corpo da cantora chegou por volta das 7h; Até as 10h, cerimônia será restrita a amigos e familiares

O velório de Elza Soares, que faleceu aos 91 anos de idade por causas naturais na última quinta-feira (20), acontece na manhã desta sexta (21) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O corpo da cantora chegou por volta das 7h para que todos se despeçam.

Até as 10h, a cerimônia será restrita aos amigos íntimos e à família. Depois, será aberta ao público. Os fãs podem prestar sua homenagem até as 14h. O enterro também será restrito e acontecerá no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap.https://571f689680c5d334a135b79a76732ad6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Leia mais: Elza Soares: cinco lembranças da ‘voz do milênio’

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) decretou três dias de luto por conta da morte de Elza. Ela faleceu no dia 20 de janeiro, mesmo dia em que seu ex-marido Garrincha. Em homenagem à compositora, a TV Cultura reapresentará nesta sexta-feira o Cultura Livre Especial com participação da “voz do milênio”.

