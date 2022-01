SUV de Arnold Schwarzenegger passa por cima de carro menor em Los Angeles

A motorista que teve seu veículo esmagado foi levada ao hospital com ferimentos graves, segundo portal americano

Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12). De acordo com a reportagem do site norte-americano TMZ, o carro do ator, que é um SUV grande, passou por cima de outro veículo menor.

Leia mais: Crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades podem se vacinar contra a Covid-19 em São Paulo

Segundo a matéria, uma das testemunhas afirmou que a cena pareceu ter sido tirada de um filme. A motorista que teve seu carro esmagado no acidente foi levada ao hospital com ferimentos graves, o que deixou o ex-governador da Califórnia “profundamente preocupado”.

Leia também: Briga no hotel: Polícia indicia produtor por lesão corporal e casal por injúria racial

Testemunhas visuais dizem que a mulher estava sangrando muito após o acidente, e Schwarzenegger considera ir visitá-la no hospital. Além de governador e ator, ele também foi fisiculturista e é considerado o maior nome da história do esporte até hoje.

Arnold Schwarzenegger was involved in a bad car accident, woman injured, TMZ reports https://t.co/VG7jp7XB9H pic.twitter.com/EF5eP2FUQI — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 22, 2022

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado