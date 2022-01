Vacinação infantil em Macapá é realizada com Pfizer e CoronaVac￼

Estratégia de vacinação é divulgada diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura de Macapá.

A Prefeitura de Macapá incluiu o imunizante CoranaVac na vacinação do público infantil da capital. A iniciativa segue a nota técnica do Ministério da Saúde (MS), que autoriza o uso emergencial em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A vacina apresenta alta eficácia e também garante proteção imunológica para os pequenos.

A dose de CoronaVac autorizada para o público infantil é a mesma utilizada em adultos (600 SU em 0,5 ml), com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Para a aprovação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), avaliou estudos clínicos e de efetividade que comprovassem a eficácia do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima que a medida contribuirá positivamente para o avanço da vacinação das crianças em Macapá, que iniciou na terceira semana de janeiro, com a utilização da vacina pediátrica da Pfizer.

“Com a inclusão do imunizante CoronaVac será possível obter o avanço progressivo, alcançando a estimativa de 64.380 crianças vacinadas”, explicou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

Doses disponíveis

Na quarta-feira (26), estava prevista a chegada de mais de 9.900 doses da vacina pediátrica da Pfizer para o Estado do Amapá. O município aguarda a distribuição das doses, que irão somar com as 35 mil de CoronaVac que a Prefeitura de Macapá já possui, ampliando assim as campanhas de vacinação na capital.

Conheça as vacinas

A vacina Coronavac atenderá o público entre 6 e 11 anos de idade, seguindo a recomendações de saúde. No Brasil, o imunizante é fabricado pelo Instituto Butantan.

A Pfizer pediátrica será ofertada as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Produzida pela empresa alemã BioNTech, a vacina é exclusiva para o público infantil, possuindo dose diferenciada da utilizada em adultos.

Vacinação em Macapá

Os imunizantes estão disponíveis em 13 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira. Para receber a dose, a criança deve obrigatoriamente estar acompanhada dos pais ou responsáveis, apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. No caso das comorbidades, é necessário também levar o laudo médico que comprove a condição.

Ana Cleide Torres Secretaria Municipal de Saúde

