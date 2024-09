Quilombo Groove inicia programação musical nesta quinta-feira dia 26

Quilombo Groove inicia programação musical nesta quinta-feira, 26, com grandes nomes da música afro-amapaense

A partir desta quinta-feira, 26 de setembro, o Quilombo Groove dá início à sua aguardada programação musical, trazendo uma série de shows que prometem agitar a Maloca da Tia Chiquinha, no Quilombo do Curiaú. O evento, que celebra a cultura quilombola e a música de raiz, vai até o dia 29 de setembro, com uma seleção especial de artistas locais e nacionais.

Na quinta-feira, 26, os primeiros acordes ficam por conta de Zion e Caçula Bem de Rua, representantes da força musical do Amapá, seguidos pelo Batuque do Pedrão e da banda Negro de Nós, que irão trazer ao palco as batidas vibrantes e as letras conscientes da cultura afro-amapaense. Para fechar a noite em grande estilo, os mineiros Sérgio Pererê e Maurício Tizumba(BH), conhecidos por sua conexão profunda com a cultura afro-brasileira, prometem uma apresentação que une tradição e contemporaneidade.

Na sexta-feira, 27, o público poderá curtir a diversidade musical com os talentos Jhímmy Feiches e Raidol(PA), que trarão ao palco ritmos regionais e canções autorais. O tradicional Marabaixo do Laguinho e o Grupo Senzalas completam a noite, exaltando as manifestações culturais que ecoam nas raízes do Curiaú.

Sábado, 28, será a vez de Brenda Zeni, trazer um pouco de rock para o quilombo, e em seguida grupo paraense Trio Manari, para agitar com muito carimbó e com os grandes artistas do grupo Heranças Ancestrais do Curiaú.

No domingo, 29, o evento se encerra com uma celebração especial com a voz potente de Tani , Almério e Martins (PE), seguido de uma deliciosa junção da banda o Afro Brasil e o batuque do Grupo Raízes do Bolão, legítimos representantes do Quilombo do Curiaú, que subirão ao palco, proporcionando uma noite inesquecível de música, cultura e história.

A programação é gratuita e aberta ao público, sendo uma oportunidade imperdível de se conectar com as raízes e a força da cultura quilombola e da culinaria regional, enquanto se desfruta de grandes apresentações musicais. Todos os shows acontecerão na Maloca da Tia Chiquinha, Na rodovia AP -070 no Quilombo do Curiaú, com início ás 19h.

Venha celebrar com a gente!

Acompanhe a nossa programação:

DIA 26 de Setembro de 2024

Atividades Formativas Público em Geral

14h – Vivência: Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Marabaixo

Duração: 2h | Nº de Vagas: 30 | Facilitador: Mestre Adelson Preto

16h – Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Batuque

Duração: 2h | Nº de Vagas: 30 | Facilitador: Mestre Pedro Bolão

18h – Feira de Produtos do Quilombo

18h – Praça de Alimentação

Shows Musicais

Apresentação: Irlan Paixão

19h – Zion e Caçula, Bem de Rua/ AP

20h – Sérgio Pererê e Maurício Tizumba/ BH

21h Batuque e Marabaixo do Pedrão/ AP

22h – Banda Negro de Nós

DIA 27 de Setembro de 2024

Atividades Formativas Público em Geral

14h – Oficina de Percussão

Duração: 2h | Nº de Vagas: 30 | Facilitadores: Nena Silva, Ismael Biluca e Diego Bolão

16h – Oficina de Confecção de Instrumentos com Materiais Recicláveis

Duração: 2h | Nº de Vagas: 30 | Facilitador: Pedro Bolão

18h – Feira de Produtos do Quilombo

18h – Praça de Alimentação

Shows Musicais

Apresentação: Irlan Paixão

19h – Jhimmy Feiches/ AP

20h – Raidol/ PA

21h Marabaixo do Laguinho/ AP

22h – Grupo Senzalas/ AP

Dias 28 de Setembro de 2024

Atividades Formativas Público em Geral

14h – Oficina de Percussão Tambores do Brasil

Duração: 4h | Nº de Vagas: 30 | Facilitadores: Trio Manari

18h – Feira de Produtos do Quilombo

18h – Praça de Alimentação

Shows Musicais

Apresentação: Chicandreg

19h – DJ,s/ AP

20h – Brenda Zeni/ AP

21h Trio Manarí/ PA

22h – Grupo Raízes do Bolão/ AP

Dias 29 de Setembro de 2024

Atividades Formativas Público em Geral

16h – Roda de Conversa: Interferências Étnico-Raciais na Música Amapaense

Duração: 02 horas | Sem limite de público | Facilitadores: Alan Gomes, Hian Moreira e Edson Costa.

18h – Feira de Produtos do Quilombo

18h – Praça de Alimentação

Shows Musicais

Apresentação: Irlan Paixão

19h – Tani/ AP

20h – Heranças Ancestrais do Curiaú/ AP

21h – Almério e Martins/ PE

22h – Banda AfroBrasil/ AP

