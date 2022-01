Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin está com câncer nos olhos, anuncia casal

Lua está com retinoblastoma, um tumor que ataca as células da retina; segundo os pais, ela está bem e não sente efeitos graves da quimioterapia

Tiago Leifert e Daiana Garbin anunciaram neste sábado (29) que a filha do casal, Lua, está com retinoblastoma, um tumor que ataca os olhos. O apresentador ainda revelou que o tratamento do câncer foi o motivo de sua saída do programa “The Voice Brasil“.

“É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores. No caso da nossa filha, é bilateral. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que estamos gravando esse vídeo”, explicou Daiana através de sua conta no Instagram.

O casal conta que a doença foi descoberta por “sorte”, após Tiago perceber um movimento “irregular” dos olhos da criança. “A gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela”, disse a mãe. Segundo o pai, Lua está “ótima” e é “a melhor da família”.

Lua aparece alegre no vídeo feito pelos dois, e o jornalista aponta que ela não está sofrendo os efeitos graves da quimioterapia pois o tratamento para este caso específico é realizado através de um cateterismo, que consegue evitar que os remédios cheguem em grande quantidade na circulação sanguínea.

Apesar de, inicialmente, ambos concordarem em preservar o caso e a família, a opinião mudou, e agora eles tentam alertar as famílias para o problema e conscientizar os pais. “Depois da última químio, a gente começou a mudar de opinião. Queremos dividir tudo que a gente sabe hoje com você que está cuidando de um bebê”, concluiu Tiago.

