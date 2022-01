Regina Duarte diz que montagem de Bolsonaro com Jesus é real e vira meme nas redes sociais

A atriz e ex-secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro Regina Duarte virou meme nas redes sociais após afirmar que uma montagem do presidente ao lado de Jesus Cristo no hospital Vila Nova Star não seria “fake” e sim verdadeira.

Na imagem, Jair Bolsonaro (PL), que estava internado devido a uma obstrução intestinal, caminha ao lado de um Jesus muito alto.

“Me disseram que é ‘FAKE’. Mas eu não acreditei. É vero!… pra mim é vero!”, escreveu Regina nas redes sociais como legenda da foto.

Internautas não perderam tempo e fizeram diversos memes, sobretudo com a altura do Jesus que aparece na montagem.

É verdade sim. Jesus, inclusive, foi pivô dos Lakers e líder de tocos e rebotes nas temporadas 27, 28 e 31 da NBA. pic.twitter.com/GJDwhb3K2e — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 6, 2022

Imagina tomar tanta cloroquina ao ponto de postar isso pic.twitter.com/IJIZ6yobE8 — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) January 7, 2022

