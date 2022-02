Mais de 660 aves criadas por escola família devem ajudar na merenda escolar em Macapá

Programa Proaves é executado na Escola Família Agrícola do Pacuí.Desde 2021, a Escola Família Agrícola do Pacuí vem desenvolvendo o Proaves, um programa de criação de aves que vai ajudar na alimentação das crianças da rede municipal de ensino. Já são mais de 660 animais, entre galinhas poedeiras, criadas para produção de ovos, e frangos do tipo caipira, para fornecimento de carne.

“O Proaves, sobretudo, é um programa de fomento à economia e ao desenvolvimento de Macapá e distritos. Estamos avançando cada vez mais e em breve, nossas escolas serão abastecidas com alimentação produzida pelo município, o que nos garante um alimento saudável para as crianças”, explica o secretário de Agricultura, Raimundo Azevedo.

Para desenvolver o projeto, a Prefeitura estruturou um espaço na escola com galpões, casa de ração, bebedouros, comedouros, iluminação adequada, medicamentos e vacinas direcionados aos animais. Além disso, o Proaves possibilita aos alunos da instituição o aprendizado prático na cadeia produtiva de aves.

Os primeiros pintos chegaram na escola em outubro de 2021. Nesta semana, mais 210 foram inseridos no projeto.

“Estamos acompanhando a evolução do programa e ficamos felizes ao ver que tem dado certo. Nossos alunos e técnicos são dedicados no cuidado com os animais, desde a alimentação até a vacina, além disso, é uma oportunidade de aprendizado. Uma ótima iniciativa da Prefeitura e todos ganham com isso”, finaliza a diretora da escola, Bianca Rigamonti.

Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...