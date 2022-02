Inicia no Sebrae consultoria para análise do desempenho financeiro e comercial de negócios

Programa atende Microemprensas e Empresas de Pequeno Porte de diversos segmentos que desejam melhorar seu desempenho financeiro e comercial

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove ciclo 2022 da Consultoria Integrada de Gestão (CIG), que este ano abre 3 (três) turmas nos períodos de março a novembro. Iniciativa tem objetivo de melhorar a performance dos pequenos negócios, propor estratégias e elevar resultados. O atendimento ao primeiro grupo de empresários inicia no dia 7 de março e as inscrições podem ser feitas na loja virtual do Sebrae (https://ap.lojavirtualsebrae.com.br/loja/)ou pelos telefones – (96) 99126-4210 e 99101-8605.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Fernanda, o plano de ação das consultorias, permite implantação dos controles e diagnóstico financeiro. “Dessa forma, as empresas podem adotar atitudes que facilitam a análise do negócio periodicamente, e assim identificar oportunidades que alcancem melhorares resultados”, destaca a gerente da UAI/Sebrae/AP, Mayara Fernanda.

CIG

O Programa da Consultoria Integrada de Gestão é a associação de consultorias individuais com ações de capacitação em grupo, que buscam criar as condições para que os empresários desenvolvam competências para analisar o desempenho global da empresa e definir um plano com ações corretivas para melhorar o atuação em 5 (cinco) etapas, entre elas, a etapa 1 (um) de Gestão Financeira, que consiste na visita in loco para levantamento de dados e elaboração do Diagnóstico Financeiro, implantação de planilhas de controles financeiros e curso de 12 horas sobre o tema.

A Etapa 2 (dois) em Gestão Comercial, trata da visita in loco, com levantamento de dados para elaboração do Diagnóstico Comercial, curso de 12 horas sobre Gestão Comercial e Planejamento, e oficina de 4 horas de Plano de Ação Estratégico. O curso e oficina acontecem de segunda a quinta-feira e as visitas são realizadas de terça a sexta-feira.

Etapa 3 (três) do Plano de Ação Estratégico, entrega do diagnóstico financeiro e comercial e elaboração do Plano de Ação Estratégico.

Etapa 4 (quatro) da primeira visita de acompanhamento, realiza o retorno do consultor comercial para acompanhar o plano de ação e sanar dúvidas na área comercial.

Etapa 5 (cinco) tem a segunda visita de acompanhamento, para retorno do consultor financeiro acompanhar o plano de ação e sanar dúvidas na área financeira. Neste último módulo, acontece a reunião para apresentação e avaliação dos resultados com acompanhamento via internet.

Turmas

A primeira turma do ciclo 2022 recebe atendimento no período de 7 (sete) de março à 3 (três) de junho; a segunda turma inicia em 20 de junho a 16 de setembro; e a terceira 29 de agosto, com encerramento em 18 de novembro.

Ao final do ciclo, o Sebrae realiza workshop de encerramento para celebrar os resultados alcançados e reconhecer as empresas participantes.

As consultorias financeiras, comercial e de planejamento acontecem nas empresas, nos períodos de 8h às 12h e das 14h às 18h. As oficinas são das 18h30 às 22h, no Centro de Educação Empreendedora na Sede do Sebrae, na Avenida Padre Manoel de Nóbrega.

Coordenação

A Consultoria Integrada de Gestão (CIG), é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Fernanda e pelos analistas de negócios da Central de Consultoria da UAI/Sebrae/AP, Thaís Viero e George Almeida.

