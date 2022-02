Boris Johnson diz que possível invasão russa à Ucrânia é “um grande perigo para o mundo”

Boris Johnson declarou, durante a Conferência sobre Segurança, que acontece em Munique neste sábado (19), que a tensão que desenha entre Rússia e Ucrânia no leste europeu representa “um grande perigo para o mundo”.

"A Grã-Bretanha sempre defenderá a liberdade e a democracia em todo o mundo", afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido ao veículo The Guardian. Ele também destacou que o mundo deve ser "inflexivelmente honesto" a respeito da situação.

“Não devemos subestimar a gravidade do que está em jogo. Nós nos unimos para criar um pacote de sanções muito severas. Estamos preparando por meio da União Europeia. Se a Rússia invadir seu vizinho vamos fazer sanções a empresas de lá. Faremos com que eles não tenham acesso a dinheiro, principalmente por meio do mercado de Londres”, concluiu Johnson.

