Rússia x Ucrânia: Vice-presidente diz que os EUA estão “abertos a diplomacia séria”

Kamala Harris destacou que uma eventual invasão russa ao território ucraniano promoverá sanções por parte do país e da Otan

A vice-presidente dos Estados Unidos falou, durante seu discurso na conferência de Munique, que uma eventual invasão russa ao território ucraniano terá como consequências sanções por parte do país americano e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Leia mais: Chuva em Petrópolis mata 137, deixa 200 desaparecidos e outros 967 desabrigados

“Vamos mirar nas instituições financeiras e nas principais indústrias. Estamos prontos para responder a uma possível invasão”, disse Kamala Harris. O presidente Joe Biden afirmou, na noite da última sexta-feira (18), que a Rússia está decidida a invadir a Ucrânia.

Leia também: Separatistas pró-Rússia ordenam mobilização geral no leste da Ucrânia

Por mais que Vladimir Putin negue a possibilidade de uma suposta invasão, a situação do leste europeu promove tensões no mundo inteiro. “Os EUA, nossos aliados da Otan e nossos parceiros têm estado e estão abertos a diplomacia séria”, completou a estadunidense.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...