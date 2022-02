Chuva e neblina interrompem buscas em Petrópolis (RJ); Bombeiros confirmaram a morte de 138 pessoas

As buscas por sobreviventes em Petrópolis, cidade da região Serrana do Rio de Janeiro, foram interrompidas neste sábado (19) por volta das 13h45 por conta das chuvas. Por conta do clima, fica mais difícil e perigoso o trabalho dos bombeiros. Hoje é o quinto dia das buscas devido a tragédia, que vitimou 138 pessoas, mais 191 estão desaparecidas e deixou 967 desabrigadas.

Uma hora antes das buscas serem interrompidas, os corpos de uma grávida e de uma criança de dois anos foram localizados. Por conta dos problemas do clima, elas ainda não entraram na contagem oficial dos bombeiros.

As equipes de busca se dividem em três equipes para resgatar as vítimas nas regiões do Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas.

Para este sábado, a previsão é de que chova ao longo dia. Outro fator que dificulta o trabalho dos militares é a forte neblina na região.

