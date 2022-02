Bombeiros iniciam buscas por crianças desaparecidas em terra indígena no interior do AM

Marcela Leiros — Da Revista Cenarium

MANAUS — Uma equipe de Busca e Resgate em Ambiente de Selva do Corpo de Bombeiros do Amazonas partiu, nesse domingo, 20, com destino a Manicoré, para iniciarem as buscas por duas crianças que estão desaparecidas na região de selva da Comunidade Indígena Palmeira, no município. Conforme a corporação confirmou nesta segunda-feira, 21, à CENARIUM, as buscas já foram iniciadas.

O município fica distante 390 quilômetros de Manaus (AM). De acordo com a corporação, Glauco e Gleison, 6 e 8 anos, respectivamente, são irmãos e estão desaparecidos desde sexta-feira, 18.

Conforme o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), segundo Boletim de Ocorrência registrado no município, as crianças residem na Comunidade indígena Palmeira, mas não há informações se são indígenas.

“Por serem crianças, é um complicador, porque a criança não tem noção de orientação, de sobrevivência, de preservação do próprio corpo para sobreviver na selva, é por isso que temos pressa para localizar”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz, em entrevista à imprensa na manhã desta segunda-feira, 21.

A equipe é formada por seis bombeiros militares e, segundo a corporação, os pais informaram que as crianças saíram para caçar passarinhos nas redondezas e não retornaram. “O ambiente hostil da selva aumenta o grau de risco e as dificuldades para as crianças perdidas”, disse o Corpo de Bombeiros.

Equipe do Corpo de Bombeiros enviada a Manicoré. (Divulgação)

