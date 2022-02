Especialista reforça as 10 perguntas que toda mulher deve fazer ao ginecologista

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, farmacêutica global dará folga a todos os funcionários para incentivar check-ups de saúde

Com o objetivo de alertar sobre a importância de cuidar da saúde independente da situação, a Organon, farmacêutica global com foco em saúde feminina, dará um dia de folga a todos os seus funcionários na semana do Dia Internacional da Mulher (8 de março). A ideia é que as mulheres possam realizar check-ups de saúde e que os homens possam apoiar suas esposas ou outras mulheres do seu convívio a se cuidarem. No Brasil, a folga remunerada será concedida em 7 de março, uma segunda-feira; 400 pessoas serão beneficiadas.

A iniciativa surgiu da constatação de que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia e, com isso, deixaram de lado alguns cuidados de saúde. Um levantamento realizado pelo Oncoguia, por exemplo, mostrou que mais de 800 mil mamografias deixaram de ser feitas em 2020, o que deve significar cerca de 4 mil casos de câncer de mama não diagnosticados naquele ano.

Com o objetivo de enfatizar a importância do autocuidado, a Organon convidou a ginecologista e obstetra, professora da UNIFESP e membro da comissão anticoncepção da FEBRASGO(Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), Dra. Cristina Guazelli a listar dez perguntas essenciais que toda mulher deve fazer no decorrer de sua vida para uma compreensão eficiente sobre sua saúde ginecológica.

“De acordo com uma pesquisa da Febrasgo[1], cerca de 20% das mulheres não têm o hábito de se consultar com ginecologista regularmente. Se um número tão grande delas não vê a importância desse check-up anual, pode-se concluir que há falta de informação sobre o que questionar nessa consulta periódica”, avalia Andrea Ciolette Baes, diretora de Saúde Feminina da Organon.

1. Toda mulher precisa usar anticoncepcional?

“Não, de forma alguma, mas se ela está em idade fértil e pretende ter ou se está tendo relações sexuais, há necessidade de uso de um método para evitar a gravidez. A paciente precisa ser informada que qualquer método contraceptivo como a pílula, dispositivo intrauterino, implante e as injeções são mais eficazes que a camisinha para evitar uma gravidez não planejada”.

2. Qual é o método contraceptivo ideal?“O mais adequado é conversar com seu médico sobre todos os métodos e ver qual é o melhor para você. Não existe o método contraceptivo ideal, eles variam na eficácia, no custo, e alguns podem ser mais adequados às necessidades e estilo de vida do que outros. O ideal é aquele que você pensa ser o melhor para você neste momento de vida. Desta forma você pode usar vários métodos durante sua vida reprodutiva que vai da primeira menstruação (10-12 anos) até a menopausa (por volta dos 50 anos). O ginecologista deve orientar sobre todos os métodos e saber informar se você tem alguma contraindicação para usá-lo. Como, por exemplo, o antecedente pessoal de hipertensão arterial, doenças hepáticas em atividade, eventos tromboembólicos prévios ou câncer de mama contraindicam o uso de anticoncepção hormonal combinada. A presença de má formação uterina ou miomas contraindicam o uso de dispositivo intrauterino”.

3. A pílula engorda?“Não, a pílula não engorda. O anticoncepcional hormonal pode reter líquidos na mulher. Por este motivo algumas sentem-se mais inchadas, mas não há aumento de gordura”.

4. Se tive uma relação sexual sem usar método como posso evitar a gravidez?“Você pode fazer uso da anticoncepção de emergência, que é o uso de uma pílula especifica até o 5º dia após a relação, quanto menor o intervalo da tomada maior será a eficácia do método”. Este é um método, como o próprio nome diz, “de emergência” e deve ser utilizado excepcionalmente. O ideal é que a mulher que deseja evitar uma gravidez faça uso de métodos contraceptivos de forma planejada e não de emergência.

5. Preciso fazer o autoexame de mamas ?“O autoexame pode te ajudar a se conhecer e no caso de qualquer alteração antecipar a consulta médica, por isto ele é altamente recomendado. O melhor jeito de fazê-lo é durante o banho, no chuveiro, ou deitada. Coloque uma mão atrás da cabeça e deslize os dedos indicador, médio e anelar da outra mão sobre uma mama, fazendo movimentos circulares por toda a mama, procurando por alterações de consistência, nódulos ou alterações na pele da mama. Repita o processo na outra mama. A melhor fase para a realização do exame é cerca de uma semana após a menstruação, quando a mama deixa de se tornar sensível”.

6. Como posso me prevenir de doenças sexualmente transmissíveis? Posso pedir exames?“Como o nome está dizendo são doenças contraídas normalmente durante o contato sexual. Atualmente a mais comum é o Papiloma vírus humano (HPV) que pode atingir cerca de 50% da população, e a grande maioria das pessoas não tem conhecimento sobre esse fato, especialmente os homens. Mas há outras doenças como HIV (Vírus Imunodeficiência Humana), sífilis, gonorreia, que também devem ser investigadas. A forma de se prevenir é a utilização de métodos contraceptivos de barreira como a camisinha em todas as relações sexuais. Os exames devem ser estimulados para o diagnóstico destas doenças”.

7.Preciso tomar a vacina do HPV? Ela me protege de que?“A vacina contra o HPV não é obrigatória, mas é bastante benéfica quando indicada a mulheres principalmente naquelas que ainda não iniciaram sua vida sexual. As meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem tomar a vacina gratuitamente no SUS. Outros grupos etários podem dispor das vacinas em serviços privados, se indicado por seus médicos. A vacina protege do HPV, que é uma das principais causas de câncer de colo uterino, que infelizmente ainda é uma grande causa de morte entre as mulheres brasileiras”.

8. Tenho secreção vaginal? Isto é normal?“Sim, durante sua vida reprodutiva é normal apresentar secreção vaginal que varia na dependência do momento do ciclo menstrual. A preocupação só deve aparecer se estiver causando algum desconforto como dor, irritação ou coceira. Outro dado importante é a alteração de textura, cor ou quantidade diferente associada a presença de odor fétido. Quando isso ocorre, precisa ser avaliada por um especialista, pois pode indicar, por exemplo, infecção por fungos, vaginose bacteriana, gonorreia ou clamídia.”

9.É normal sentir dor na hora da relação sexual?“Durante as relações, em algumas posições específicas ou se a paciente não estiver bem lubrificada pode ocorrer dor, que costuma ser passageira. Mas, a presença de dor durante a relação sexual deve ser um sinal de alerta: nesses casos, deve-se investigar a existência de patologias que possam ser a causa desse desconforto. A procura por uma avaliação médica é indicada”.

10. Tenho cólica, dores nas mamas no período pré-menstrual. É normal?“A presença destas queixas são frequentes entre as mulheres e isto merece uma investigação através de dados do seu histórico e de exames. Há formas de amenizar estas queixas com o uso de alguns medicamentos ou de anticoncepção hormonal”.

