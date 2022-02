Eleições: Pesquisa mostra Lula com 43% das intenções de voto, contra 26% de Bolsonaro

A mais recente pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (25), mostra o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 43% das intenções de voto para as eleições presidenciais que ocorrem em outubro deste ano. Em busca da reeleição, Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 26%, ainda de acordo com o levantamento.

Atrás do ex-Presidente da República e do atual chefe do Executivo, estão Sergio Moro (Podemos) com 8% dos votos e Ciro Gomes (PDT) com 7%. Enquanto João Doria (PSDB) corre por fora com o apoio de 3% dos entrevistados, nomes como Simone Tebet (MDB), Eduardo Leite (PSDB), André Janones (Avante) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1%.

Também foi citado Alessandro Vieira (Cidadania), que não obteve nem 1% das intenções. Já os brancos e nulos ficaram em 7%, e 2% dos entrevistados ainda estavam indecisos no momento da pesquisa. Atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) não foi citado devido às conversas do governador do Rio Grande do Sul com o partido para tentar concorrer à Presidência.

