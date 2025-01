Procon Amapá inicia segunda etapa da operação ‘Volta às Aulas’ em Macapá e Santana

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), inicia a partir desta quarta-feira, 15, a segunda etapa da “Operação Volta às Aulas”. Nesta etapa, a equipe de fiscalização percorrerá empresas do seguimento de papelaria, importadoras e livrarias em Macapá e Santana.

A operação já faz parte do calendário do órgão e visa averiguar a correta adequação das empresas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aspectos como informações claras, disponibilidade de exemplar de CDC em local visível e especificações nos produtos importados serão apurados pela equipe.

Durante a primeira fase da operação, escolas particulares foram visitadas e solicitadas a disponibilizar da lista de material escolar e cópia de contrato de prestação de serviço. A partir de agora, as instituições de ensino possuem o prazo de 20 dias para cumprir a solicitação.

Agência de Notícias do Amapá

