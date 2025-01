Governo do Amapá lança o Carnaval 2025 com repasse de R$ 7,5 milhões para as escolas de samba

Com emenda do senador Davi Alcolumbre, desfiles no Sambódromo de Macapá ocorrerão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Compromisso da gestão com o fomento à geração de emprego e renda, o governador Clécio Luís e o vice-governador Teles Júnior oficializaram na terça-feira, 14, o repasse de R$ 7,5 milhões à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), por meio de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre. O anúncio marcou o lançamento da programação oficial do Carnaval no Meio do Mundo 2025 no Amapá, com eventos que iniciam no dia 31 de janeiro e seguem até março.

O desfile das escolas de samba, que em 2023 voltou a ser realizado na estrutura do Sambódromo de Macapá com articulação do Governo do Estado, se fortalece com o repasse. Faz parte da política do Executivo Estadual o fomento à cultura popular e às tradições carnavalescas, e ainda ao turismo e empreendedorismo, consolidando, assim, o Amapá no circuito de grandes eventos. O lançamento contou, ainda, com a presença do senador Randolfe Rodrigues e do presidente da Liesap, Jocildo Lemos.

“O Carnaval das escolas de samba é conhecido no mundo todo, atrai turistas de todo lugar. É a maior manifestação cultural do Brasil e o Amapá não fica atrás. É uma cadeia gigantesca que está sendo ativada novamente. Tudo tem sido pensado em alegria conjugada com economia, em felicidade com o turismo, em beleza com o desenvolvimento. Vamos fazer o mais belo Carnaval da Amazônia na Ivaldo Veras”, destacou o governador Clécio Luís.

Os desfiles oficiais ocorrerão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, numa estrutura moderna que será montada na Ivaldo Veras. O repasse foi realizado em uma única parcela diretamente à Liesap, que vai distribuir valores para as agremiações dos grupos especial e de acesso.

“A decisão política do Clécio de retomar o carnaval é o que nos proporciona hoje estarmos aqui e podermos entregar à sociedade mais uma bela festa. Assim como fizemos no Réveillon e na Expofeira, este será o maior Carnaval da Amazônia. Estamos felizes em fazer parte dessa política que promove felicidade e emprego para as pessoas”, pontuou o senador Davi.

A programação oficial do Carnaval 2025 tem como tema “Unidos pela sustentabilidade e preservação ambiental”, que simboliza o compromisso da gestão com o respeito ao meio ambiente e à dignidade das pessoas.

Também receberão apoio o Bloco A Banda, o Carnaval nos Residenciais, os eventos nos municípios, o Carnaval do Povo na Praça da Bandeira, o circuito de blocos e outros eventos tradicionais. Os fomentos serão assinados ainda neste mês de janeiro.

Parceria para o empreendedor

Na cerimônia, o Governo do Estado firmou ainda um termo de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Amapá. Juntas, as instituições vão promover ações conjuntas para o fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo no âmbito do circuito do Carnaval, por meio de iniciativas que incluam:

A promoção de guias de roteiros turísticos e de serviços;

Consultorias;

Capacitação e qualificação de empreendedores;

Apoio à formalização e o uso de plataformas digitais;

Contribuindo para a dinamização da economia local;

O estímulo à competitividade.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...