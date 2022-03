Feira da FAS acontece neste domingo com entrada gratuita

Serão mais de 70 expositores e programação cultural

<

p dir=”ltr”>A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá, neste domingo, dia 6 de março, das 8h às 20h, a primeira edição da Feira da FAS em 2022, com programação especial em ritmo de Carnaval e em homenagem ao Dia da Mulher. A entrada será gratuita e o evento terá cinco apresentações, entre musicais e infantis, uma exposição artística e mais de 70 expositores de variedades, gastronomia e produtos para jardinagem.

<

p dir=”ltr”>A programação cultural começa, às 8h, no Espaço Kids com a artista e estudante de teatro, Mel Angeoles que realizará brincadeiras lúdicas, pinturas e outras atividades para crianças até às 12h. Já o Espaço Gastronômico terá opções da culinária regional, desde café da manhã com pão com tucumã, tapioca e outras delícias, até um almoço completo com peixes assados e lanches durante à tarde. Às 10h, haverá muita música para dançar e se divertir, além de contação de histórias com a artista Lorena Psiquê.

<

p dir=”ltr”>A partir das 12h, haverá um show no formato acústico ao som de MPB e músicas autorais da cantora Luiza Ribeiro. Às 16h, será o momento do Trio Bera-Choro com uma apresentação especial de “guitarrada” ao som dançante do Norte.

<

p dir=”ltr”>Para finalizar a Feira da FAS com muita diversão, a partir das 18h, acontecerá a apresentação da banda Baluarte do Samba, com repertório repleto de marchinhas e muito samba. Também terá a exposição “Espaço, tempo e memória”, da artista plástica Geovana Balbi, com uma série de pinturas que retratam vivências em paisagens periféricas de Manaus.

<

p dir=”ltr”>Além de gratuito, o evento também é pet friendly, permitindo o acesso de animais domésticos acompanhados do tutor e com coleira. A Feira da FAS também segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, exigindo apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo, além do uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e orientação para medidas de distanciamento.

<

p dir=”ltr”>A supervisora da agenda de Cidades Sustentáveis da FAS e responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli, afirma que, além de todas as atrações, a feira contará com um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para os visitantes descartarem corretamente os resíduos sólidos. “Basta trazer o resíduo limpo e separado, e deixar no PEV”, diz.

<

p dir="ltr">Segundo ela, a programação foi pensada para atender a todos os públicos. "Também terá mais de 70 empreendedores da economia criativa e verde, com produtos diversos como artesanato, jogos educativos, indígenas, óleos essenciais, blusas com pinturas feitas à mão, além de produtos feitos por refugiados, o que faz parte da nossa atuação social apoiando esse tipo de iniciativa.

<

p dir=”ltr”>A Feira da FAS acontece na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp para o número (92) 99359-0918.

<

p dir=”ltr”>Sobre a FAS

<

p dir=”ltr”>Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

