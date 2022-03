Sebrae inicia segundo ciclo de capacitações de mulheres sentenciadas no Iapen nesta quarta (9)

Atividades retomam com oficinas e cursos em empreendedorismo para qualificar mulheres em regimes fechado, semiaberto ou aberto

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), inicia segundo ciclo de capacitações de mulheres em cumprimento de pena, no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen). Ação faz parte do Termo de Cooperação Técnica assinado entre Sebrae e Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). Atividades iniciam na Coordenadoria Penitenciária Feminina (Copef), nesta quarta (9), às 14h30.

A gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), pontua que para o ano de vigente, foi iniciada uma visita técnica de alinhamento para ações 2022 e novos temas foram ajustados, nos quais serão trabalhadas diversas oficinas no âmbito de empreendedorismo antes do encerramento do ciclo, previsto para o mês de julho.

“Os temas das oficinas são Inteligência Emocional para os Negócios; Modelos de Negócios Inovadores; Como sair da informalidade e se tornar MEI; e oficina planejando para crescer. Entre os cursos estão o Trabalho em Equipe; de Marketing de Negócios, em marketing digital e pessoal; e curso de Comunicação e Liderança”, destaca a gerente da UEE, Denise Nunes.

Projeto

Projeto final capacita mulheres que estejam sentenciadas no Iapen e atende aos familiares do sexo feminino das reeducandas. Ação possibilita oferecer condições de conhecimento necessárias para que possam empreender de forma qualificada na sua vida pessoal, profissional ou empresarial.

Cooperação

O Termo de Cooperação Técnica entre o Sebrae, Tjap e Iapen, foi assinado no dia 13 de agosto de 2021. Ação faz parte da programação da campanha organizada pelo Tjap, intitulada Agosto Lilás, que conscientiza a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.

Segundo a gestora de projetos do Sebrae no Amapá, Ademilce Batista, o Termo de Cooperação Técnica tem como objetivo promover a ressocialização por meio do desenvolvimento do empreendedorismo nas mulheres sentenciadas.

“É um projeto que visa desenvolver característica de comportamento para que possam empreender e aprimorar seus conhecimentos, aliados as tendências e exigências do mercado que as levem patamares mais elevados profissionalmente”, pontua a gestora de projetos do Sebrae no Amapá, Ademilce Batista.

Coordenação

O programa de capacitação empreendedora para 33 mulheres em cumprimento de pena no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen), é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE/Sebrae/AP), Denise Nunes e pela gestora de projetos da UEE/Sebrae/AP, Ademilce Batista.

