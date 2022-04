Ucranianos fogem com medo de novo ataque russo e deixam cidade vazia

Moradores decidiram deixar Derhachi enquanto conseguem



Reuters

Carregando sacolas plásticas com poucos pertences, moradores da cidade ucraniana de Derhachi, no Leste do país e próxima da fronteira com a Rússia, embarcaram em veículos para deixar o local, enquanto crescem os temores de um novo ataque russo.

Desde que recuaram da capital Kiev na semana passada, as forças russas concentram a ofensiva em locais no Sul e Leste da Ucrânia.

O Estado-Maior da Ucrânia afirma que a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, localizada no Nordeste, continuava sob ataque nessa quarta-feira, e as autoridades esperam que as forças russas iniciem ataque em escala total em breve, para tomar a cidade.

Muitos em Derhachi, que fica apenas 30 quilômetros ao norte de Kharkiv e da fronteira com a Rússia, decidiram deixar o local enquanto conseguem. Prédios já foram muito danificados pela artilharia russa.

“Os bombardeios foram intensificados nos últimos dias. Estou muito preocupado por causa dos meus filhos”, disse Mykola, pai de duas crianças, que se recusou a informar seu sobrenome, abraçando seu filho mais jovem que se aquecia com um cobertor de lã.

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...