Onça-parda é vista em área onde era considerada extinta no Rio

Reserva ambiental fica em Maricá, na região metropolitana



Uma onça-parda (Puma concolor) foi flagrada por câmeras em reserva ambiental no município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O felino era considerado extinto na região há mais de um século, segundo informações da prefeitura municipal.

Os registros foram feitos no último trimestre de 2021, com armadilhas fotográficas instaladas no Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revimar), uma das áreas de proteção ambiental do município.

A onça-parda, também conhecida como suçuarana, é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça-pintada (Panthera onca). Seu habitat se estende da Patagônia, no sul, até o Canadá, no norte, incluindo todas as regiões e biomas brasileiros.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a espécie no Brasil é considerada vulnerável, o terceiro nível mais grave na escala de risco de extinção para os animais que ainda existem na natureza (atrás das situações de criticamente ameaçados e ameaçados).

Antes da onça-parda, as armadilhas fotográficas da Revimar já haviam flagrado outro felino, o gato-maracajá (Leopardus wiedii), em fevereiro de 2021.

EBC

