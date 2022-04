Presidente do México continua no cargo após referendo

Participação, no entanto, não chegou aos 20%



O México optou, nesse domingo (10) pela continuidade do presidente no cargo, mas a participação no referendo não chegou aos 20%, metade do que era necessário para tornar a consulta vinculativa.

Entre 90,3% e 91,9% dos eleitores participantes votaram a favor de que Andrés Manuel Lopez Obrador cumpra o mandato presidencial único, de seis anos, que termina em 2024, disse o conselheiro presidente do Instituto Nacional Eleitoral (INE) mexicano, Lorenzo Córdova.

Apenas entre 6,4% e 7,8% dos eleitores votaram contra a continuação de Obrador, acrescentou.

O INE anunciou uma taxa de participação entre 17% e 18,2% dos 93 milhões de eleitores mexicanos.

