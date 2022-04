Cristãos do mundo inteiro relembram hoje o martírio de Jesus

DIA 15 DE ABRIL DE 2022:

Sexta-feira Santa [A Sexta-feira Santa ocorre antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Também é chamada de Sexta Feira da Paixão (em latim, paixão significa sofrimento). Assim, para os cristãos, a paixão de Cristo representa a crucificação de Jesus Cristo. De acordo com a Lei n.º 9.093, de 12 de setembro de 1995, a sexta-feira santa é um feriado federal que se realiza na semana santa. Esta é uma comemoração móvel, que acontece no fim da Quaresma, um período que se inicia na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval. Atualmente, a escolha da data é feita baseada na primeira lua cheia após o equinócio da primavera (no Hemisfério Norte) e do outono (no Hemisfério Sul). Neste caso, a Sexta-feira Santa pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril].

-Dia Nacional de Conservação do Solo – Lei 7.876, 13/11/1989 [Foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A escolha desta data é uma homenagem à data de nascimento do conservacionista norte-americano Hugh Hammond Bennett (15/04/1881 – 07/07/1960), considerado o “pai da conservação do solo” nos Estados Unidos e um modelo para todas as outras nações].

Dia Mundial do Desenhista e Dia Mundial das Artes [Em homenagem à data de nascimento de Leonardo da Vinci, em 15/04/1452], na Itália. Instituída pela primeira vez como data comemorativa em 2011, através de uma iniciativa da Associação Internacional de Artes (IAA).

Dia do Desarmamento Infantil [Infelizmente, ainda é uma realidade brasileira termos crianças e adolescentes usando armas de fogo, inseridos no contexto da violência e fora das escolas, já que a falta de educação de qualidade está diretamente ligada a imersão na criminalidade. Para tentar conscientizar a população acerca do tema, foi instituído o Dia do Desarmamento Infantil comemorado em 15 de maio. Nessa data, lembramos que uma criança nunca deve utilizar e nem brincar com armas de fogo (mesmo sendo de brinquedo). O Estatuto do Desarmamento, criado no ano de 2004, aponta que a criminalidade está diretamente ligada ao uso de armas de fogo e que a maioria das vítimas tem idade entre 15 e 25 anos. O documento pretende combater a venda ilegal e o contrabando de armas para diminuir a violência no País].

– Nasce no Rio de Janeiro o compositor do Hino à Bandeira Nacional, Antônio Francisco Braga, em 15/04/1868. Foi um dos mais ativos regentes de seu tempo e venceu todos os desafios, pois era negro. Inaugurou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 1909 regendo seu poema sinfônico Insônia. Foi, a partir de 1912, o principal regente da Sociedade de Concertos Sinfônicos, da Orquestra do Instituto Nacional de Música (1924) e, a partir de 1931, primeiro titular da Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O compositor morreu, aos 76 anos, no Rio de Janeiro, em 14/03/1945.

Nasce, na Itália, o artista e inventor Leonardo da Vinci, em 15/04/1452. Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi um polímata (detentor de múltiplos conhecimentos em diversas áreas) nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e suas obras, como A Última Ceia e Mona Lisa, são algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. Cientista e inventor, Da Vinci foi um homem à frente do seu tempo e realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, óptica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. Desde sempre, ele registrava tudo em seus famosos cadernos: rascunhos, pensamentos, emoções, planos e demais reflexões. Em algumas anotações, ele usava códigos. Criativo ao extremo, o artista tinha especial habilidade para mesclar arte com ciência. Ele era, ao mesmo tempo, perfeccionista e procrastinador. Era vegetariano, por razões humanitárias. Outra de suas obras famosas é O Homem Vitruviano (1492), um desenho de uma figura humana com proporções perfeitas e com os braços e as pernas abertos dentro de um círculo e de um quadrado. Essa obra baseia-se em uma célebre passagem do arquiteto romano Vitruvius. Leonardo faleceu em 2 de maio de 1519, em Clos Lucé, Amboise, França.

Morre, na França, o filósofo Jean Paul Sartre (15/04/1980), que se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964. Jean-Paul Charles Aymard Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo – “O Ser e o Nada” foi o seu principal trabalho filosófico onde formulou seus pressupostos existencialistas. Acreditava que os intelectuais têm de desempenhar um papel ativo na sociedade. Era um artista militante, e apoiou causas políticas de esquerda com a sua vida e a sua obra. Em 1924 ingressou na Escola Normal Superior de Paris, onde conheceu sua futura companheira de toda a vida, a escritora, filósofa e militante feminista Simone de Beauvoir, com quem manteve um relacionamento aberto por cinquenta anos. Além de tratados filosóficos, Sartre escreveu vários romances de sucesso, entre eles: O Muro (1939), dramas como As Moscas (1949), ensaios sobre arte e política, como Situações – obra em dez volumes, redigida entre 1947 e 1976, além de peças como Entre Quatro Paredes (1944) e O Diabo e o Bom Deus (1951). Jean-Paul Sartre nasceu em Paris, França, no dia 21 de junho de 1905.

Dia de São Bento José Labre [Benedito (ou Bento) José Labre nasceu em Amettes, França, em 25 de maio de 1748. Foi chamado de “Vagabundo de Deus” ou ainda “O Cigano de Cristo”. Aos 22 anos, decidiu fazer-se peregrino e mendigo. Seu mosteiro seria o mundo inteiro. Levava consigo o Novo Testamento, a Imitação de Cristo e o Breviário. No peito, um crucifixo; no pescoço, um terço; e nas mãos, um rosário. Alimentava-se apenas de pão e ervas, passando a noite ao relento, rezando e meditando. Chegou a Roma no ano de 1770 e misturou-se aos mendigos. Visitou as principais basílicas, especialmente o Santuário de Loreto, ao qual fez onze peregrinações. Morreu em consequência dos maus tratos e da absoluta falta de higiene. Foi canonizado por Leão XIII em 1883. É o patrono dos deslocados e das pessoas desadaptadas].

