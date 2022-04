MP-AP e Sistema Fecomércio renovam Cooperação para ofertar cursos profissionalizantes

Nesta quarta-feira (27), a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP) renovou o Acordo de Cooperação Técnica com o Sistema Fecomércio do Amapá, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AP), com objetivo de ofertar cursos profissionalizantes para jovens nos municípios de Macapá, Santana e Oiapoque. O documento foi formalizado pela procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, e pelo presidente da Fecomércio/AP, Eliezir Viterbino, na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco.

Presentes na assinatura do Termo de Cooperação, o chefe de gabinete da PGJ, promotor de Justiça João Furlan, a diretora Sistema Fecomércio, Cleia Oliveira, o diretor regional do Senac/Amapá, José Iguarassu, e o assessor técnico do MP-AP, José Villas Boas.

Com a parceria, serão ofertados cursos de: operador de computador; agente de Projetos Sociais (Macapá); Manicure e Pedicure; Agente de Limpeza e Conservação; Agente de Combate às Endemias; Curso de Panificação: técnicas e bases; Agente de Projetos Sociais (Santana); e Recepcionista em Meios de Hospedagem. As aulas serão ministradas na Unidade Móvel do Senac/AP, com carga horária que varia de 40 a 240 horas/aula. Mediante processo seletivo, serão disponibilizadas turmas entre 20 a 30 alunos.

O presidente da Fecomércio destacou sua satisfação em renovar a cooperação. “Estar junto com o Ministério Público nessa iniciativa é gratificante, pois a qualificação de pessoas, principalmente de jovens, é fundamental. Desta vez, vamos destinar o curso para 222 pessoas, em oito turmas, só em Oiapoque serão 80 novos alunos, para que se qualifiquem e estejam prontos para o mercado. Esse é um papel que vamos continuar fazendo juntos. É uma parceria de longa data, e tenho certeza que virão outras”, pontuou Eliezir Viterbino.

A PGJ do MP-AP também ressaltou a importância da atuação conjunta e agradeceu. “Agradeço ao presidente Viterbino e equipe da Fecomércio/Senac por unir esforços com o Ministério Público do Amapá na causa de levar qualificação e oportunidades aos jovens dos municípios do Estado. Poucas instituições se dispõem a fazer esse trabalho essencial de treinamento para a inclusão no mercado de trabalho, tão importante para a sociedade”, frisou Ivana Cei.

Cooperação

A parceria, iniciada em 2016 e renovada desde então, já qualificou centenas de jovens dos municípios amapaenses. O planejamento segue para que todos os municípios do Estado tenham sido agraciados com o projeto, até 2023.

A cooperação não implica em qualquer repasse e/ou transferência de recursos financeiros entre as partes. O material didático e os instrutores serão disponibilizados pelo Senac. O MP-AP, por meio do programa MP Comunitário, dará todo o apoio logístico, operacional e segurança para a manutenção da unidade móvel de Informática e gestão do Senac/AP, que se deslocará aos municípios contemplados este ano.

Durante essa nova etapa da cooperação, o município de Oiapoque receberá duas turmas do curso de operador de computador, com carga horária 196 horas, totalizando 20 alunos por turma. As aulas serão disponibilizadas no período de 13 julho a 21 de setembro (1ª turma) e de 5 outubro a 16 de novembro (2ª turma).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...