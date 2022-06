Corregedoria-Geral do MPF quer ouvir cidadãos sobre atuação de procuradores da República

O atendimento com corregedor auxiliar pode ser agendado até 8 de junho por e-mail

Está aberto, até 8 de junho, prazo para cidadãos amapaenses agendarem atendimento com a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal. O órgão quer ouvir a população acerca do trabalho do MPF no Amapá. Interessados podem tecer elogios, críticas e fazer sugestões ou reclamações sobre a atuação de membros do órgão. Para agendar reunião, é necessário enviar e-mail para [email protected], até as 17h de 8 de junho. O atendimento ocorre na quinta-feira, 9 de junho, das 9h às 15h.

A correição ordinária ocorre de 6 a 10 de junho nas unidades do MPF no Amapá. A finalidade principal do trabalho é verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade do membro do MPF no exercício de suas funções e o cumprimento das obrigações legais previstas no art. 236 da LC nº 75/93.

A comissão designada para realizar o serviço na Procuradoria da República no Amapá e nas Procuradorias da República nos Municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque é composta pelos procuradores regionais da República Elton Ghersel e Bruno Calabrich. A correição no estado foi instituída pela Portaria CMPF n° 39, de 13 de maio de 2022.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

