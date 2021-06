App do Google para Android apresenta instabilidade e travamentos nesta terça-feira (22)

Na madrugada desta terça-feira (22), o aplicativo da plataforma de buscas Google para o sistema operacional Android apresentou uma série de instabilidades. Segundo relatos de usuários, a aplicação enviava seguidas notificações com uma mensagem de erro, além de apresentar travamentos quando o usuário tenta realizar alguma pesquisa.



De acordo com o site Downtector, o “relatórios de usuários indicam problemas com o Google”, com gráficos mostrando um grande crescimento no número de reclamações desde o final da noite desta segunda-feira (21). “Aqui todos os celulares estão com o mesmo problema é mesmo limpando o cache, desativado e ativando não volta. Espero que o Google resolva logo esse bug”, reclamou um usuário.

Desde o início da madrugada até por volta das 3h30 da manhã, foram feitas mais de 530 reclamações de instabilidades do serviço no Brasil. No Twitter, algumas mensagens em chinês dão pistas de que o problema não é uma exclusividade brasileira. O assunto Google se tornou um dos temas mais comentados, com mais de 700 mil menções.

