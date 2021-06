Beta do WhatsApp Web indica que a mesma conta poderá ser usada em até quatro PCs

Novos rumores reforçam a ideia de que o WhatsApp Web e o WhatsApp Desktop em breve poderão ser usados de forma independente, sem precisar de um celular por perto, e com suporte para utilizar uma mesma conta em mais de um dispositivo. É isso o que sugere uma publicação do site WABetaInfo, especializado em revelar em primeira mão recursos inéditos que estão sendo testados e ainda não chegaram oficialmente ao público.



Na prática, é exatamente como você leu no parágrafo anterior: ao abrir o WhatsApp Web em um navegador, não será mais necessário liberar o acesso escaneando o código QR usando a câmera do smartphone. Por não depender mais de um celular conectado à internet, o WhatsApp Web poderá ser desconectado a qualquer momento nos PCs ou notebooks que tiverem sua conta vinculada. A função já está sendo testada por alguns desenvolvedores.

E você não leu errado — “PCs ou notebooks” no plural. Segundo o WABetaInfo, os testes mostram que será possível sincronizar sua conta no mensageiro em até quatro desktops diferentes. Haverá ainda recursos para fazer chamadas de voz e vídeo, além da possibilidade de realizar backup das suas conversas no aplicativo.

Veja mais no Gizmodo

