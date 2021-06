Alimentação saudável: como manter por longos períodos

No cenário da pandemia, manter uma alimentação saudável é também ajudar o corpo a combater o vírus.

A qualidade de vida está diretamente relacionada com bons hábitos alimentares. Uma boa nutrição é capaz não só de melhorar a disposição para as atividades do dia a dia como também evitar doenças.

No cenário de uma pandemia mundial como a da Covid-19 , é importante repensar os hábitos alimentares , visto que a alimentação pode interferir na maneira como o corpo age a possíveis infecções. Comer de forma saudável é uma forma de fortalecer o sistema imunológico para combater doenças.

Desnutrição e obesidade são problemas de saúde diretamente ligados a nutrição. Pessoas obesas consomem, geralmente, uma grande quantidade de calorias por dia, mas, não necessariamente a variedade de nutrientes necessária para manter um bom funcionamento do corpo. Isso acarreta problemas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

A desnutrição , por sua vez, acontece quando não se recebe os nutrientes suficientes , tendo deficiência de vitaminas, minerais ou proteínas, resultando em doenças diretamente relacionadas a um fraco sistema imunológico.

O que compõe uma alimentação saudável

É importante ter variedade, equilíbrio e controle de quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos, além de ter horários e intervalos organizados para as alimentações.



No cenário ideal, a alimentação deve ter entre 4 e 6 refeições , sendo três as principais: café da manhã, almoço e jantar, com até três lanches divididos entre manhã, tarde e noite.

Ingerir carboidratos como massas, pães, cereais, arroz, cará, inhame e batata doce são a base da pirâmide alimentar. Em segundo, as frutas, legumes e verduras . Em terceiro encontramos as fontes de proteínas como carnes, ovos, leites e derivados, podendo também serem encontradas em grãos.

Já no topo da pirâmide são encontrados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois possuem alto valor calórico, como os açúcares, doces, óleos e gorduras.



A recomendação da alimentação saudável é que seja feita de 40 a 55% composta por carboidratos , 15 a 30% de proteínas e 25 a 30% de gorduras e açúcares .

Além da boa alimentação, a água é fundamental na dieta, sendo recomendado que se beba uma média de 2 litros por dia . Também é recomendado que os líquidos sejam ingeridos antes ou depois das refeições, não durante, pois a água pode interferir na absorção dos nutrientes.

Veja mais no Último Segundo – IG

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...