Aplicativo manauara ensina crianças a combater o bullying na escola

Ferramenta tem conteúdo lúdico para conscientizar alunos sobre esse tipo de violência

Com o objetivo de despertar uma atitude consciente em relação ao bullying nas escolas, a UniNorte – Centro Universitário do Norte, por meio de um grupo de alunos do curso de Psicologia, criou o aplicativo ‘Bullying Class’. A ferramenta, destinada a crianças de 6 a 12 anos do ensino fundamental, ensina de maneira lúdica como identificar e combater esse tipo de violência no espaço escolar.

De acordo com a orientadora do projeto e docente da UniNorte, Fernanda Bandeira, o aplicativo nasceu a partir de uma disciplina de estágio e foi implementado junto a uma turma de alunos da Escola Municipal Áureo Nonato, situada na Zona Norte de Manaus.

“A equipe foi desafiada a criar uma proposta diferente de intervenção, resultando nesse trabalho maravilhoso que mostra a criatividade com que a psicologia pode ser trabalhada nos espaços escolares. A pandemia não nos impediu de fazer uma grande atividade. Na verdade, abriu os horizontes na forma de orientar os alunos. Estou orgulhosa com o resultado”, afirmou a docente.

“O estágio é uma prática presencial na qual desenvolvemos práticas que fomentam a psicologia da educação, mas para contornar a situação da pandemia, desenvolvemos um app que pudesse, mesmo a distância, levar a psicologia para as crianças que estavam em casa”, complementou o aluno líder do projeto, Higor Rosas.

O “Bullying Class” é um ambiente lúdico, interativo e com linguagem acessível. Contém textos, imagens, vídeos e músicas que vão ensinar aos jovens estudantes e seus pais sobre as causas e efeitos do bullying dentro das escolas. O app também possui um formulário no qual os alunos podem relatar se vivenciaram ou presenciaram bullying no colégio.

O “Bullying Class” está disponível no link https://app.vc/bullyingclass

