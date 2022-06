Hoje é Dia internacional dos Alccolicos anônimos

DIA 10 DE JUNHO DE 2022:

Instalação da Sociedade Bíblica Brasileira [Em 10 de junho de 1948, era criada a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), uma entidade idealizada por destacados líderes cristãos, organização sem fins lucrativos cujas finalidades são a tradução e distribuição da Bíblia Sagrada, que é oferecida em diferentes mídias e formatos. A SBB também desenvolve programas de assistência social em todo o Brasil, atendendo a pessoas em situação de vulnerabilidade. Faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial que reúne 149 sociedades bíblicas, atuantes em mais de 200 países].

Dia da Arma de Artilharia [Em homenagem ao marechal Emílio Luiz Mallet, nascido em Dunquerque, na França, em 10 de maio de 1801. Ingressou no Exército em novembro de 1822 e em 1823 se naturalizou brasileiro. Lutou na Guerra da Cisplatina (1825-1828); foi demitido em 1831 por não se brasileiro nato, mas foi convocado para lutar quando eclodiu a Revolução Farroupilha, em 1837. Depois disso passou a ocupar vários postos de comando, participou de batalhas e a ascender na carreira militar, chegando ao posto de general. Morreu aos 88 anos].

Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos [O AA é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham, entre si, suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo].

Dia da Língua Portuguesa [O Dia da Língua Portuguesa é comemorado anualmente em 10 de junho. A data foi instituída pelo órgão legislativo do Estado Português no ano de 1981. A data foi escolhida como uma homenagem a Luís de Camões, que faleceu em 10 de junho de 1579, e é considerado uma das maiores figuras da literatura de língua portuguesa e um dos grandes poetas da tradição ocidental. A LP também é homenageada em outras datas: 5 de maio – Dia Mundial da Língua Portuguesa; 21 de maio – Dia da Língua Nacional e 5 de novembro – Dia Nacional da Língua Portuguesa].

Nasce, em Juazeiro (BA), o cantor e violonista João Gilberto do Prado Pereira Oliveira, em 10 de junho de 1931. Ele foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Considerado um artista genial por musicólogos e jornalistas especializados, revolucionou a música brasileira ao criar uma nova batida de violão para tocar samba: a “bossa nova”, um dos movimentos musicais mais influentes da história, responsável por popularizar a música brasileira no mundo. João Gilberto morreu em 6 de julho de 2019 no Rio de Janeiro.

– Morre o jamaicano Marcus Garvey, mentor do Pan-africanismo, no dia 10 de junho de 1940, em Londres. Marcus Mosiah Garvey foi um ativista político, editor, jornalista, empresário e comunicador jamaicano. Foi fundador e primeiro presidente da Associação Universal para o Progresso Negro e Liga das Comunidades Africanas, organização através da qual se autoproclamou “presidente provisório da África”. Marcus Garvey nasceu no dia 7 de agosto de 1887, em Saint Ann’s Bay, Jamaica.

Morre, em Portugal, o poeta Luís Vaz de Camões, em 10 de junho de 1580. Luís Vaz de é considerado um dos mais importantes autores da literatura portuguesa. Ele nasceu no ano de 1524, na cidade de Lisboa. Muito do que se sabe de sua vida não passa de especulação e lenda. Camões escreveu centenas de poemas, entre sonetos, éclogas, canções, redondilhas, sextinas, elegias, epístolas, oitavas e odes. É autor das peças de teatro El rei Seleuco (1645), Anfitriões (1587) e Filodemo (1587). Além, é claro, de seu poema épico Os Lusíadas. No entanto, somente esse último foi publicado em vida.

Morre, nos EUA, o artista Ray Charles, em 10 de junho de 2004, o inventor da soul music. Nascido em 23 de setembro de 1930, ficou cego aos seis anos. Ray Charles foi um pianista, cantor e compositor norte-americano, uma das personalidades mais relevantes do soul, blues e jazz no século XX, nascido em Albany, uma pequena cidade do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 23 de setembro de 1930.

Dia de São Landerico [Landerico, vigésimo oitavo Bispo de Paris, dedicou sua vida à ajuda dos pobres no território francês, chegando até a vender os objetos sagrados para matar a sua fome. Construiu também um hospital, ao lado da catedral, para prestar assistência aos indigentes. Faleceu por volta do ano 657].

……………………………..

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...