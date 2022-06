Equador diz que não permitirá que protestos atentem contra democracia

Manifestantes querem redução de preços dos combustíveis



Reuters

As Forças Armadas do Equador afirmaram que não permitirão que protestos contra as políticas econômicas do presidente Guillermo Lasso atentem contra a democracia, em meio a confrontos de manifestantes indígenas com as forças de segurança em Quito, capital do país.

Milhares de indígenas participaram de uma passeata pela capital na última segunda-feira (20) para exigir respostas de Lasso a dez pedidos, que incluem baixar o preço dos combustíveis, ampliar prazos para pagar dívidas financeiras, limitar a expansão do petróleo e aumentar o orçamento para saúde e educação intercultural.

O governo respondeu às demandas em contato com as lideranças indígenas e está à espera de novidades. Também aceitou propostas de mediação de organizações da sociedade civil, disse.

Conflito

As forças de segurança e os manifestantes entraram em conflito na capital na tarde de ontem. Alguns participantes das passeatas atiraram paus e foram repelidos com gás lacrimogêneo e munição não letal, segundo uma testemunha da agência de notícias Reuters.

