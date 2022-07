Ministros das Finanças do G20 iniciam reunião em Bali

Efeitos do conflito na Ucrânia estão na pauta de discussões



NHK

Os ministros das Finanças do Grupo dos 20 (G20) estão reunidos na ilha de Bali, na Indonésia. O grupo reúne os principais países industrializados e emergentes. As autoridades estão tentando encontrar um denominador comum para a economia global, em um momento em que o grupo permanece dividido em conexão com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O conflito no leste da Europa vem agravando a situação das cadeias de suprimentos, atingida pela pandemia. A alta dos preços dos alimentos e combustíveis está afetando as pessoas em todo o mundo, desde os países mais abastados do Ocidente até as nações em desenvolvimento em condições menos privilegiadas.

Bancos centrais, incluindo o dos Estados Unidos, têm lidado com a situação elevando taxas de juros.

Efeito cascata

A ministra das Finanças da Indonésia, Sri Mulyani Indrawati, alertou hoje (15) que isso está provocando efeito cascata no resto do mundo.

