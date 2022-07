Cantora Mayara Braga lança seu álbum Negra da Luz no Luau de Fazendinha

Mayara Braga realiza Show de Lançamento de seu primeiro álbum, intitulado “Negra da Luz – Ancestralidade e o Sagrado Feminino”. O lançamento acontece, no dia 27 de julho (última quarta-feira do Macapá Verão), às 21h, no Luau da Cidade, na Praia de Fazendinha.

A artista, com mais de 30 anos de carreira, promete um show surpreendente. Com a apresentação de um trabalho autoral que ultrapassa fronteiras culturais.Trazendo ritmos como chorinho e carimbó, sem deixar de lado a elegância e a marcante presença do batuque e marabaixo. Além disso, a plateia pode se preparar para as surpresas que virão com as performances no palco, cujos momentos foram pensados para permitir ao público a percepção do olhar da artista, de figuras da religião afro-brasileira, tais como: Cabocla Mariana, Zé Pelintra e Pomba Gira.

Sobre as performances, Mayara Braga comenta que o objetivo é que as pessoas saiam do show com a dimensão de tudo aquilo que o feminino é capaz de parir.

Ficha técnica do show:

Produção: Shayna Braga e Vitória Castilho

Logística: Daniel Victor

Direção Musical: Juninho Romano

Foto: Nani Rodrigues

Arte: Guilherme Romano

Texto: Shayna Braga

Participações Especiais:

Shayna Braga

Vitória Castilho

Letícia Sfair

Hayam Chandra

Mariana Palheta

Raíssa Stèphanie e Lucas Rodrigues

Apoio Cultural: Secult (AP), Amcap, Maycom Gomes Fotógrafo, Alice Salazar store, Maria vai com as outras, Colégio Intergenius

Espaço de arte casa de cena, Yasmin Braga: Cirurgiã- Dentista

Camapu e Agência Autonomia.

O evento Macapá Verão é uma realização da Prefeitura de Macapá (Fumcult).

Serviço

Show de Lançamento do Álbum Negra da Luz, de Mayara Braga – Macapá Verão

Dia 27.7.2022 | 21h

Local: Praia de Fazendinha | Macapá AP

O álbum “Negra da Luz” está disponível em todas as plataformas de streaming. Clique nos links para saber mais.

http://linklist.bio/mayarabragaoficial

Spotify: Mayara Braga

