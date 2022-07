Ministério Público realiza inspeção em hospital estadual de Laranjal do Jari

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari, coordenada pelo promotor de Justiça Benjamin Lax, realizou na quinta-feira (21), inspeção nas dependências do pronto-socorro do Hospital Estadual de Laranjal do Jari para averiguar o cumprimento de escala de plantões médicos fixadas pela direção da unidade, após denúncia anônima de irregularidade.

A equipe do Ministério Público fez a conferência das escalas e percorreu todas as dependências do hospital, onde constatou a presença de todos os médicos de plantão na unidade hospitalar. Também foram entrevistadas as pessoas que estavam no local, mas não houve relato de qualquer atraso injustificado ou negligência de atendimento.

“O papel do Ministério Público, dentre tantos previstos na Constituição, é a fiscalização do serviço público prestado em prol da coletividade, notadamente quanto à sua qualidade e eficiência. Estamos sempre vigilantes para apurar as denúncias que nos são trazidas pela população, ainda que de forma anônima. Apesar de não constatarmos nenhuma irregularidade aparente, não está descartada a possibilidade de novas visitas no mesmo sentido”, afirmou o promotor Lax.

