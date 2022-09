Evento da Fiocruz reúne mais de 440 inscritos e 40 palestrantes nacionais e internacionais

O Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia) realizou, na semana passada, o IV Encontro da Pós-graduação do ILMD Fiocruz Amazônia e o II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas de forma on-line com mais de seis mil visualizações nas palestras e atividades, 40 palestrantes nacionais e internacionais, mais de 440 inscritos e mais de 50 trabalhos científicos apresentados.

“Durante a pandemia da Covid-19, a Fiocruz teve um papel muito importante em seu enfrentamento, abarcando vacinação, insumos, treinamentos, sequenciamentos genéticos e outros pontos. O que a Amazônia precisa é abraçar, de fato, a cultura da pesquisa-ação e implementar projetos de extensão para atendimentos à população e eventos, como esses que realizamos, são importantes para fomentar ainda mais isso”, disse a diretora do ILMD Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken.

Em ambos os eventos, as discussões seguiram várias linhas: desde a construção de ideias teóricas, metodologias de investigação e binômio docente-discente, até o uso de Machine Learning (ML) e financiamentos do Estado para produção de novos conhecimentos. Além disso, discutiu-se sobre projetos de extensão com a participação dos moradores, interiorização em municípios afastados da metrópole e relações fronteiriças entre Brasil e demais países da América do Sul.

O coordenador dos eventos e docente da instituição, Fernando José Herkrath, comentou os impactos do IV Encontro da Pós-graduação. “Apresentamos ao público um pouco da realidade dura na Amazônia, mas mostramos o quanto há profissionais dedicados, esforçados e focados na mudança da realidade. Continuaremos resistindo em prol da Saúde Pública para garantir cada vez mais qualidade na área”, frisou.

Premiações de trabalhos acadêmicos

O IV Encontro recebeu produções acadêmicas divididas nas categorias “Saúde Coletiva”, “Biologia da Interação Patógeno-hospedeiro” e “Relato de Experiência”.

Na primeira categoria, o premiado foi para o artigo “Cobertura Vacinal Infantil em Áreas Rurais Ribeirinhas do Rio Negro, Manaus, Amazonas”; o 2º para “Influências da PNAB e Previne Brasil na Atenção Básica em Áreas Rurais Remotas na Amazônia”; e em 3º, “Avaliação Virtual e In Vivo de Compostos de Proteína-Quinase Nima/ Nek Alvo Candidato ao Bloqueio de Transmissão em Plasmodium vivax“.

Na segunda divisão, o 1º lugar ficou com “Caracterização Genética do Vírus Sincicial Respiratório Humano no Amazonas em 2019”; já o 2º para “Diversidade Genética do HIV-1 em Indivíduos sob Terapias Antirretrovirais com Inibidores de Integrase em Manaus-AM”; e em 3º, “Avaliação do Efeito do Diflubenzuron para o Controle de Aedes Aegypti em Condições de Laboratório”.

Na categoria “Relato de Experiência”, o trabalho contemplado foi “Cooperação Multi-Institucional para o Monitoramento de Doenças em Primatas Não Humanos na Amazônia Brasileira”; o segundo, “Projeto das Estações Disseminadoras de Larvicida, no Controle de Aedes Aegypti em Joinville/ SC”; e em terceiro, “Saúde do Idoso: Vivências no Cuidado Integral Multidisciplinar em uma Instituição Especializada, Manaus-Amazonas”.

Os resultados foram comemorados pela equipe do ILMD Fiocruz Amazônia, englobando pesquisadores, técnicos, professores e alunos. “Algo que não faltou no repertório dos debates foi a importância de investirmos em Ciência e Tecnologia. Estes e muitos outros artigos são provas de que estamos formando profissionais de altíssimo nível para atuar no mercado e na academia. Parabéns a todos os estudantes”, comentou o coordenador Fernando.

Ao longo da semana, os espectadores assistiram palestras, rodas de conversas, mesas de debate e apresentações culturais, e de trabalhos científicos. Também participaram com comentários, perguntas e agradecimentos. As gravações estão disponíveis no canal do YouTube [www.youtube.com/user/fiocruzamazonia].

