￼Lula ou Bolsonaro: quem ganha as Eleições 2022?

Casas de apostas colocam o ex-presidente Lula (PT) como o favorito a vencer as eleições

A pouco mais de 20 dias para o primeiro turno da eleição presidencial, que acontece no dia 2 de outubro, as casas de apostas esportivas agora também oferecem a opção de apostar em quem vence a corrida ao Palácio do Planalto.

Para as apostas eleitorais, os palpites dos apostadores seguem as mesmas regras das esportivas: o jogador investe um valor e, em caso de acerto, recebe um montante baseado nas odds calculadas pelas plataformas.

As principais casas do Brasil oferecem essa opção. Na Bodog apostas, os mercados para presidente do Brasil seguem em alta. Os principais candidatos à presidência são Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Na Bodog, o candidato Lula, do PT, aparece com uma odd de 1,38. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, tem odds de 2,75 Quanto menores as odds, maior é a probabilidade de tal evento ocorrer.

Além da Bodog, outras casas de apostas oferecem esse mercado, como Betano, Bet365 e Betway.

Apostar nas eleições é uma modalidade “pouco disputada” nas casas de apostas e pode ser uma forma de lucrar mais garantida, ainda que seja um valor menor.

Como apostar nas eleições

Ainda há tempo de apostar no candidato que você acha que vai ganhar as eleições de 2022 aqui no Brasil. Para isso:

Escolha uma casa de apostas online;

Crie seu usuário (caso queira garantir o Bônus de Registro, é preciso fazer um depósito mínimo estipulado pela casa de apostas);

Acesse a sessão “esportes”;

Procure no menu lateral pela seção “Política”:

Entre em “Eleições para presidente do Brasil 2022”.

Ali você irá encontrar os nomes dos candidatos, seus partidos e odds. Fique ciente de que as odds podem flutuar até o dia das eleições.

Nas casas de apostas, quanto maior a probabilidade de ganhar, menor é a cotação da odd. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, tem as menores odds nas casas. Ou seja, no momento ele é apontado como possível vencedor.

Segundo a Live Tracker, ferramenta que analisa a probabilidade de vitória de cada candidato, o petista tem 60,24% de chance de vencer. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro (PL), com 39,68%, seguido de Ciro Gomes, 1,02% e Simone Tebet (MDB), com 0,17%.

Ao fazer apostas sobre qual candidato vai ganhar as eleições presidenciais no Brasil, o jogador deve levar em conta alguns pontos:

Entender o cenário político do país;

Acompanhar as notícias sobre política para saber quais candidatos são mais populares;

Consultar dados das pesquisas eleitorais, como Datafolha, são um ótimo indicativo para saber quais os candidatos favoritos.

Quem ganha as eleições em 2022?

As eleições presidenciais no Brasil estão bem polarizadas. Apesar de vários candidatos estarem concorrendo ao cargo, a disputa segue acirrada entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de ainda ser cedo para afirmar, o candidato Lula aparece como líder na disputa pelo cargo em todas as casas de apostas, tanto na Bodog, quanto na Bet365, com odds variando entre 1,3 e 1,4.

Logo, se depender das odds das casas de apostas, Lula (PT) será eleito presidente do Brasil. Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) seguem com odds mais elevadas, ou seja, têm menos chances de vencer, segundo as operadoras.

A sugestão é que você espere a reta final das eleições para apostar, compare sempre as odds e estude o cenário político nacional.

