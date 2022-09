Covid-19: confira os pontos de vacinação desta segunda-feira (26), em Macapá

Imunizantes são disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos extras.

A Prefeitura de Macapá oferta nesta segunda-feira (26), o imunizante contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos. Todos os públicos poderão iniciar ou dar continuidade ao ciclo de imunização. As vacinas são disponibilizadas diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos extras.

Público:

Crianças de 3 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos

Público geral acima dos 18 anos

Profissionais de saúde

Imunossuprimidos

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Locais:

A vacinação acontecerá nas UBSs Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Padre Raul Matte, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Rubim Aronovitch, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pantanal e Fazendinha, que funcionarão das 8h às 17h.

Público atendido nesses locais:

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

Para crianças de 5 a 11 anos

2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

Para o público infantil que estiver no período de recebimento.

3ª Dose

Para público em geral de 12 anos+

4ª Dose

Reforço para pessoas imunossuprimidas

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Profissionais da saúde

Pessoas com 40 anos +



A vacina está disponível em todos os locais e horários que atendem o público adulto. O prazo de intervalo da 3ª para a 4ª dose é de quatro meses.

Janssen

A UBS Cidade Nova está ofertando a dose de reforço da vacina Janssen, destinada aos profissionais da saúde e pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado a primeira dose. O imunizante é em dose única, sendo complementado seu esquema vacinal com doses de reforço. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, pode ser feito da seguinte forma:

1ª dose de reforço: pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo é de 2 meses entre a dose única e o reforço.

pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo é de 2 meses entre a dose única e o reforço. 2ª dose de reforço: pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo entre a dose do 1º reforço e a do 2º é de quatro meses.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais de um documento oficial com foto e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição. O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª e 4ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª e 3ª dose da vacina, respectivamente.

Outras vacinas

Os pontos de imunização também vacinarão contra influenza, que é direcionada às pessoas acima de 60 anos, sarampo e demais imunizantes de rotina, que é feita por livre demanda. Além disso, a Prefeitura também oferta a vacina contra meningite meningocócica, que é direcionada aos profissionais de saúde e as crianças entre 5 e 10 anos.



Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...