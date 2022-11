Poeta carioca lança curta-poético “AVIVAR – todas as formas de sentir” em Macapá

Unindo poemas, imagens, sons e vozes numa experiência audiovisual, o poeta natural do Rio de Janeiro, Natanael Santiago, lança no sábado, 05/11, o curta-poético “AVIVAR – todas as formas de sentir”, com exibição gratuita e aberta ao público no BaluArte Cultural, a partir das 19h.

O trabalho de estreia do artista traz uma experiência sobre suas vivências com um olhar poético compartilhado com os artistas Thiago Soeiro, Tani, Pretogonista e Paixão, que foram convidados para dar voz aos poemas, além de Jhimmy Feiches, que fará um arranjo para um dos poemas do vídeo.

“Este trabalho é um mergulho em mim, quero levar todos a uma experiência poética, ao olhar para dentro, principalmente em um cenário pós-pandêmico onde muitas pessoas se encontram desacreditadas em si mesmas, da vida”, explica o poeta Natanael.

AVIVAR carrega a urgência de transformar vidas através da arte, carrega consigo a ideia de que é possível criar arte de diversas formas e linguagens, mantendo o trabalho colaborativo entre artistas com o foco em unir, resistir e existir através da arte.

Na programação teremos intervenções de artistas locais com exposição de quadros, desenhistas, poetas e música, entre os artistas já confirmados no evento estão: Tani, Anthony Barbosa, Pretogonista, Enpretiadu, Flora, Leon, Selvatica, Kássia Modesto, Sereia Caranguejo, Lucas Carvalho, Carla Antunes, Adna – Poeta Inflamada, Mario Mano, Chico Caetano e Marco Gonzalez.

Serviço:

Curta-poético

“AVIVAR – todas as formas de sentir”

19h

BaluArte Cultural – Av. Iracema Carvão Nunes, 330 – Centro.

Entrada Franca

Programação:

19h Abertura + Música + Intervenções artísticas

20h Pretogonista

21:10h Curta-poético: “A V i V A R – todas as formas pra sentir”

22h Tani e Anthony barbosa

23h Noite de avivar – Playlist Preta

Texto: Thiago Soeiro

Fotos: Eudes Vinícius

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...