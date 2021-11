Fumcult abre inscrições para três editais de apoio à cultura de Macapá

A inscrição é gratuita e acontece de 8 a 18 de novembro. Certames são baseados na Lei Aldir Blanc de apoio à cultura.A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) inicia nesta segunda-feira (8) as inscrições dos três editais baseados na Lei Aldir Blanc 14.017 de 2021, de apoio à cultura de Macapá. Os certames têm como finalidade fomentar a cadeia produtiva artística e cultural afetada pela pandemia de Covid-19. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 18 de novembro.

Editais

O edital no 003/2021 denominado “Novos talentos” é direcionado à seleção e premiação de 131 artistas iniciantes residentes e atuantes na cidade de Macapá. O valor da premiação por contemplado é de R$ 2 mil, com o investimento total de R$ 262 mil.

O edital no 004/2021 “Arte Presente” prevê a premiação a 187 artistas veteranos. Cada premiação terá o valor de R$ 4 mil em reconhecimento às atuações e contribuições do segmento. O total investido é de R$ 748 mil.

O edital no 005/2021 “Manutenção dos espaços culturais no município de Macapá” tem como objetivo a seleção e premiação de 40 pontos de cultura. Cada premiação será no valor de R$ 12 mil e o investimento total soma R$ 480 mil. Inscrições e requisito

A inscrição é feita exclusivamente no sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) de forma gratuita, a partir das 14h de segunda-feira e seguem até às 18h00 do dia 18 de novembro.

O resultado final e as portarias de convocação estarão disponíveis SMIIC.

Acesse os editais: https://fumcult.macapa.ap.gov.br/editais/

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA ATIVIDADE DATA Publicação do Edital 29/10/2021 Prazo de impugnação do Edital 03/11/2021 a 04/11/2021 Prazo de resposta da impugnação do Edital 05/11/2021 a 08/11/2021 Período de inscrição conforme art. 9 do edital 08/11/2021 a 18/11/2021 Análise documental dos proponentes 19/11/2021 a 23/11/2021 Análise técnica dos portfólios 24/11/2021 a 03/12/2021 Divulgação do resultado preliminar de proponentes habilitados e inabilitados 07/12/2021 Prazo para recursos 08/12/2021 a 09/12/2021 Análise dos recursos 10/12/2021 a 13/12/2021 Divulgação do resultado final da análise técnica dos proponentes 13/12/2021 Publicação da portaria de convocação para apresentação de documentação 13/12/2021 Prazo para apresentação de documentação 14/12/2021 a 16/12/2021 Publicação da portaria de convocação para assinatura do termo de paceria/compromisso 17/12/2021 Prazo para assinatura do termo de paceria/compromisso 20/12/2021 a 22/12/2021

