Aprenda 4 truques para ficar offline no WhatsApp

Enquanto o mensageiro não libera essa novidade para os seus usuários, nós trouxemos algumas dicas para te ajudar a ficar offline quando desejar.

Podemos com certeza afirmar que a tecnologia nos traz muitos benefícios e possibilidades de nos conectar com várias pessoas espalhadas pelo mundo de forma simultânea.

Mas, acontece que essa mesma tecnologia que hoje facilita a nossa comunicação com o mundo, também nos tirou muito a liberdade e a privacidade. O WhatsApp hoje é um dos aplicativos de mensagens mais utilizados para enviar mensagens em todo o mundo.

E o que mais os usuários têm reclamado nos últimos meses é da falta de privacidade durante o uso do aplicativo. Eles pedem, além de outras mudanças, que o mensageiro permita que os usuários utilizem o “modo invisível” e offline no app, com o objetivo de garantir ainda mais a privacidade deles.

Mesmo não possuindo essa função, é possível que o usuário utilizando alguns truques fique invisível no WhatsApp. Confira algumas dicas que podem garantir uma maior privacidade no uso do mensageiro.

1 – Barra de Notificação

Você sabia que por meio da barra de notificação do celular é possível ler as mensagens e responder sem entrar no aplicativo? Porém, essa opção só pode ser usada preferencialmente com mensagens curtas, que dão a possibilidade de ler o texto todo.

2 – Modo avião

Quando o modo avião é ativado, é possível acessar o aplicativo e responder somente as mensagens que você quiser.

