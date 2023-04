No Amapá, mais de 37 mil pessoas já fizeram a declaração do Imposto de Renda de 2023

Os dados são da Receita Federal e o número corresponde a 47% do total de prestação de contas com o Leão no estado

Desde o dia 15 de março, a Receita Federal disponibilizou o sistema para envio da declaração do imposto de renda de 2023 e até o dia 5 de abril, 47% da população amapaense já realizou o procedimento, o que em números reais representa o quantitativo de 37.701 declarações feitas.

A atividade é realizada anualmente e de acordo com o contador e coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Estácio, George Araújo, ela serve para que o usuário informe à Receita Federal os rendimentos tributáveis e não-tributáveis que foram recebidos ao longo do ano.

“Por meio da declaração é possível verificar se o imposto foi pago corretamente ou se há saldo a pagar ou a restituir. Além disso, é um documento importante para comprovar a renda e a situação patrimonial do contribuinte”, diz.

O coordenador destaca que em 2023 a declaração traz novidades, entre elas a prioridade na restituição por quem optar pela modalidade de restituição via Pix ou por quem fizer a declaração pré-preenchida.

“Segundo a Receita Federal, essas são medidas que visam minimizar erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes. A declaração pré-preenchida, por exemplo, traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser digitadas pelo declarante, que só precisa confirmar, alterar, incluir ou excluir dados, sendo necessário fazer a revisão geral antes de transmitir”, completa.

O prazo para fazer a declaração do imposto de renda encerra em 31 de maio e a medida é voltada às pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, receita bruta da atividade rural acima de R$ 142.798,50, bens e direito acima de R$ 300 mil, que fizeram operação na bolsa com valores acima de R$ 40 mil ou para quem passou à condição de residente no Brasil.

Ewerton França

