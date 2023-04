SISU 2023: Unifap realiza segunda chamada pública para ocupar vagas remanescentes

Serão ofertadas 12 vagas, distribuídas em oito graduações do campus Marco Zero, em Macapá (AP)

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) realiza na próxima quarta-feira, 12, às 8h30, a segunda chamada pública presencial para habilitação e matrícula dos candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2023) nos cursos de graduação que ainda possuem vagas não preenchidas. Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Anfiteatro da Instituição, situado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A lista de espera está disponível em https://sisu.mec.gov.br/#/selecionados-lista-espera/.

Para a chamada pública serão convocados candidatos remanescentes da lista de espera, na proporção de dez candidatos para cada vaga, obedecendo à ordem de classificação. A relação de candidatos convocados começará a ser lida impreterivelmente às 8h30, seguindo o Cronograma de Atendimento de Matrícula (Anexo V do edital), em única chamada aberta, para habilitação e recebimento dos documentos solicitados à matrícula. Todos os candidatos convocados ou procurador legalmente reconhecido deverão, obrigatoriamente, estar presentes no Anfiteatro da Unifap, no horário indicado.

Para efetivar a habilitação e matrícula no curso, os candidatos convocados nesta chamada pública presencial devem apresentar uma foto 3×4, um classificador transparente com elástico e estar de posse de original e fotocópia dos documentos relacionados no edital de convocação. Para quem concorreu por meio dos sistemas de cotas, deverá, ainda, apresentar os documentos comprobatórios especificados no edital de convocação.

Ao candidato(a) que concorre a bônus na nota, é obrigatório a apresentação do Histórico Escolar demonstrando que o Ensino Médio foi integralmente cursado em escolas públicas ou privadas localizadas no Amapá, mesorregião do Marajó e município de Almeirim (PA). O(a) candidato(a) ou procurador(a) que não estiver presente ou que estiver com a documentação incompleta no momento da chamada perderá o direito à vaga.

Serão ofertadas 12 vagas, distribuídas nos seguintes cursos:

Campus Marco Zero do Equador (Macapá)

Ciências Sociais – 1 vaga

Enfermagem – 1 vaga

Engenharia Civil – 2 vagas

Engenharia Elétrica – 1 vaga

Farmácia – 1 vaga

Fisioterapia – 1 vagas

Medicina – 3 vagas

Relações Internacionais – 2 vagas

A íntegra do Edital de Convocação de Habilitação e Matrícula está disponível no site da Unifap, link http://www.unifap.br/editais/convocacao-para-a-matricula-dos-candidatos-do-sistema-de-selecao-unificada-sisu-mec-2023-1-chamada-publica/.

SERVIÇO

Segunda Chamada Pública do Sisu 2023

Dia 12 de abril de 2023, às 8h30, no Anfiteatro do campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Pinto Chaves, km 2, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Edital de convocação de matrícula disponível no link http://www.unifap.br/editais/convocacao-para-a-matricula-dos-candidatos-do-sistema-de-selecao-unificada-sisu-mec-2023-1-chamada-publica/.

