Marinha ouviu ruídos compatíveis com implosão de submarino ainda no domingo

Oficial da Marinha dos EUA informou ao The Wall Street Journal que buscas pelo Titan continuaram, mesmo após detectarem ruídos de implosão

A Marinha dos Estados Unidos já teria detectado no Atlântico Norte ruídos compatíveis com uma implosão no próprio domingo (18), dia em que o submarino Titan iniciou a expedição para chegar perto dos destroços do Titanic. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal, a partir de informações de um alto oficial da força armada, e replicada por outros veículos de comunicação norte-americanos.

Submersível Titan

De acordo com a reportagem publicada na noite desta quinta-feira (22), a Marinha detectou uma “assinatura acústica consistente com uma implosão” e, imediatamente, transmitiu um comunicado aos comandantes que lideram as buscas, iniciadas logo quando a comunicação entre o submarino Titan e um barco canadense foi interrompida.

Mas o som da implosão foi determinado como “não definitivo”, segundo o oficial, e os esforços internacionais para buscar o submersível continuaram. O áudio da possível implosão teria sido captado por uma rede de sensores que compõem um sistema de escuta acústica submarina da Marinha.

