Pirarucu de comunidades ribeirinhas e indígenas que atuam com manejo sustentável é vendido nesta sexta em Manaus

Nesta sexta-feira, dia 23 de junho, das 15h às 19h, haverá a venda de Pirarucu de Manejo Sustentável, na Feira de Produtos Orgânicos e Agroecológicos da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), no estacionamento do Shopping Ponta Negra.

O pirarucu será comercializado pela Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), que faz parte da marca “Gosto da Amazônia” e é um produto de origem extrativista, capturado em lagos e rios preservados por comunidades indígenas e ribeirinhas, além de ser beneficiado em indústria com Selo de Inspeção Sanitária Federal (SIF). Na feira, a ASPROC comercializará o peixe congelado, embalado de acordo com as normas sanitárias vigentes.

O pirarucu Gosto da Amazônia é um produto que garante a conservação de grandes áreas de relevância ecológica da Amazônia, além da espécie que já esteve em risco de extinção. A marca também valoriza os povos e comunidades tradicionais por meio da comercialização justa e solidária.

A ASPROC é uma organização de base comunitária reconhecida pelo desenvolvimento do “Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário”, tecnologia social premiada pela ODM Brasil pelo impacto no desenvolvimento sustentável regional e na comercialização justa de seus produtos. Além do pirarucu, também será comercializada a farinha produzida por produtores e produtoras agroextrativistas da região do Médio Juruá, localizada no município de Carauari. Os produtos da ASPROC também podem ser comercializados por meio do site: www.loja.asproc.org.br.

