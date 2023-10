Projeto Lupa NH inicia ações de campo para coleta de dados sobre políticas públicas no bairro Novo Horizonte em Macapá – Amapá

O Projeto de Jornalismo Hiperlocal Lupa NH, com base na Comunidade Novo Horizonte – Macapá (AP), se prepara para a fase de ação em campo. A iniciativa tem como objetivo capacitar as frentes de coleta e alimentar um banco de dados úteis que possam subsidiar as demandas por serviços e políticas públicas necessárias neste, que é um dos bairros mais populosos da capital.

O aplicativo Lupa NH, desenvolvido pelo projeto, é gratuito e está disponível nas stores para dispositivos móveis em versão 2.0. Com ele, qualquer pessoa pode atuar como agente de comunicação no bairro Assim, as tecnologias ficam nas mãos da comunidade, para que esta possa se munir de informações e reivindicar junto ao poder público e/ou à imprensa regional a tomada de decisões em razão da sua melhoria de qualidade de vida.

Atualmente estão disponíveis no aplicativo a possibilidade de marcar ocorrências relacionadas a questões de Iluminação Pública, Água Potável, Limpeza Urbana, Tratamento de Esgoto, Calçadas e Asfalto e Coleta de Lixo. Tudo isso utilizando um mapa interativo e recursos de geolocalização para identificação do local exato onde a ocorrência acontece.

A ideia é empoderar as comunidades a se tornarem protagonistas de suas histórias, de modo que possam levantar suas próprias pautas e produzirem comunicações mais condizentes com a realidade de suas vivências. Por isso, a ação de coleta do projeto está aberta a todas as lideranças do bairro e quem mais se interessar pelo bem estar social em Novo Horizonte. Para ser voluntário da ação, basta realizar o cadastramento aqui.

Após o levantamento de dados, a cobrir o bairro por completo, estes serão tratados de forma jornalística por discentes da graduação em Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), para, assim, serem difundidos na imprensa local via rádio comunitária, sediada na escola da rede pública Raimunda dos Passos Santos, base de idealização e partida do projeto Lupa NH.

Para mais informações, acesse o site: http://lupa.tecccog.net/ e nossas redes sociais (@projetolupanh).

